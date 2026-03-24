Путин сменил посла России в Перу

Президент Владимир Путин назначил нового посла России в Перу. Указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Ушакова Алексея Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Перу», - отмечается в документе.

Отдельно президент освободил от должности экс-посла РФ в Лиме Игоря Романченко. Дипломат занимал этот пост с 2018 года.

Ранее Владимир Путин назначил новых послов в Гане, Зимбабве и Малави.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПеруПосолВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры