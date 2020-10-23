Путин назначил нового посла РФ в Словакии
Новым послом РФ в Словакии указом президента России Владимиром Путиным назначен Игорь Братчиков. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Еще одним указом Путин освободил от должности действующего посла РФ в Словацкой республике Алексея Федотова.
Оба указа датированы 23 октября.
Ранее сообщалось, что власти Словакии приняли решение ужесточить социальные ограничения в стране в связи с ускорением темпов распространения коронавируса. В частности, с 12 октября все средние учебные заведения в республике переведены на дистанционный формат занятий.
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