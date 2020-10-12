В Словакии ужесточили меры против коронавируса

Власти Словакии приняли решение ужесточить социальные ограничения в стране в связи с ускорением темпов распространения коронавируса. В частности, с 12 октября все средние учебные заведения в республике переведены на дистанционный формат занятий.

С четверга, 15 октября в Словакии вводится запрет на проведение любых форм общественных мероприятий. Исключение, правда, сделано для профессиональных спортивных состязаний. Соревнования разрешено проводить без болельщиков. При этом все спортсмены обязаны будут предоставлять справки об отрицательных тестах на коронавирус.

Власти Словакии также ввели регулирование таких частных мероприятий как крестины, похороны и свадьбы. Число их участников в помещениях допускается из расчета один человек на 15 квадратных метров. На улице требуется соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Маски стали обязательны не только в общественных помещениях и на транспорте, но и под открытым небом. Вне черты населенных пунктов их разрешили снимать.

Для заведений общественного питания разрешена работа исключительно летних веранд, террас и других площадок на улице. Среди прочего в Словакии прекращают работу фитнес-центры, сауны, бассейны, пляжи и аквапарки.

Общее число заразившихся с начала эпидемии в Словакии достигло почти 20 тысяч человек при населении 5,5 миллиона граждан. С 1 октября в республике действует режим чрезвычайной ситуации.

