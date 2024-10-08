Путин назначил нового посла РФ в Омане
8 октября 202412:58
Новым послом России в Омане назначен Олег Левин, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ доступен на официальном портале правовой информации.
Российский лидер освободил от должности прежнего посла в Омане Илью Моргунова, который возглавлял российское диппредставительство с 2021 года.
«Назначить Левина Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом... в Султанате Оман», — говорится в указе Путина.
Ранее российский президент назначил нового посла РФ в Норвегии, им стал Николай Корчунов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru