Путин назначил нового посла РФ в Омане

Новым послом России в Омане назначен Олег Левин, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Российский лидер освободил от должности прежнего посла в Омане Илью Моргунова, который возглавлял российское диппредставительство с 2021 года.

«Назначить Левина Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом... в Султанате Оман», — говорится в указе Путина.

Ранее российский президент назначил нового посла РФ в Норвегии, им стал Николай Корчунов.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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