Путин назначил нового посла РФ в Норвегии
1 октября 202412:00
Новым послом России в Норвегии стал Николай Корчунов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Назначить Корчунова Николая Викторовича чрезвычайным и полномочным послом... в Королевстве Норвегия», — говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации документе.
При этом Путин отдельным указом освободил от должности экс-посла в Норвегии Теймураза Рамишвили.
Ранее российский лидер назначил начальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере, им стал Владимир Бочарников, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru