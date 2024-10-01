Путин назначил нового посла РФ в Норвегии

Новым послом России в Норвегии стал Николай Корчунов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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«Назначить Корчунова Николая Викторовича чрезвычайным и полномочным послом... в Королевстве Норвегия», — говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации документе.

При этом Путин отдельным указом освободил от должности экс-посла в Норвегии Теймураза Рамишвили.

Ранее российский лидер назначил начальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере, им стал Владимир Бочарников, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:ПосолНорвегияВладимир Путин

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