Путин сменил посла России в Молдавии

Президент Владимир Путин назначил послом РФ в Молдавии Олега Озерова. Указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Назначить Озерова Олега Борисовича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Молдова», — говорится в документе.

Отдельным указом президент отправил в отставку предыдущего посла в Молдавии Олега Васнецова. Дипломат занимал свой пост с 2018 года.

Ранее Владимир Путин назначил новым послом РФ в ЮАР Романа Амбарова, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
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