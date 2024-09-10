Путин сменил посла России в Молдавии
10 сентября 202411:56
Президент Владимир Путин назначил послом РФ в Молдавии Олега Озерова. Указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Назначить Озерова Олега Борисовича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Молдова», — говорится в документе.
Отдельным указом президент отправил в отставку предыдущего посла в Молдавии Олега Васнецова. Дипломат занимал свой пост с 2018 года.
Ранее Владимир Путин назначил новым послом РФ в ЮАР Романа Амбарова, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru