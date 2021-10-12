Путин назначил нового полпреда в Сибирском федеральном округе

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Серышева от должности помощника главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.

В документе говорится, что Серышев освобождается от должности в связи с назначением на пост полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин подписал два указа и назначил временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области бывшего замглавы Минстроя Максима Егорова, а временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области - Александра Авдеева.

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Фото: kremlin.ru
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