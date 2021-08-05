СМИ: Первый замминистра юстиции Любимов покинет пост

Первый заместитель министра юстиции России Юрий Любимов в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к министерству источник.

Причина отставки не уточняется.

По словам собеседника агентства, место Любимова займет нынешний замглавы Минюста Евгений Забарчук.

