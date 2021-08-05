СМИ: Первый замминистра юстиции Любимов покинет пост
5 августа 202119:43
Первый заместитель министра юстиции России Юрий Любимов в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к министерству источник.
Причина отставки не уточняется.
По словам собеседника агентства, место Любимова займет нынешний замглавы Минюста Евгений Забарчук.
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5 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru