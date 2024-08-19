Путин назначил нового главу Фонда перспективных исследований
Новым генеральным директором Фонда перспективных исследований (ФПИ) стал Максим Вакштейн. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Отмечается, что этим же документом от должности гендиректора ФПИ был освобождён Андрей Григорьев, чьим заместителем прежде был Вакштейн.
«Генеральный директор ФПИ Вакштейн М.С. является членом попечительского совета по должности», - также говорится в указе.
Ранее Путин освободил от должности первого заместителя главы МИД РФ Владимира Титова, который занимался вопросами отношений с европейскими странами, а также решал административные задачи, сообщает «Свободная пресса».
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