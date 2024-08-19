Путин назначил нового главу Фонда перспективных исследований

Новым генеральным директором Фонда перспективных исследований (ФПИ) стал Максим Вакштейн. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Отмечается, что этим же документом от должности гендиректора ФПИ был освобождён Андрей Григорьев, чьим заместителем прежде был Вакштейн.

«Генеральный директор ФПИ Вакштейн М.С. является членом попечительского совета по должности», - также говорится в указе.

Ранее Путин освободил от должности первого заместителя главы МИД РФ Владимира Титова, который занимался вопросами отношений с европейскими странами, а также решал административные задачи, сообщает «Свободная пресса».

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