Путин назначил нового главу Фонда перспективных исследований

Отмечается, что этим же документом от должности гендиректора ФПИ был освобождён Андрей Григорьев, чьим заместителем прежде был Вакштейн.

«Генеральный директор ФПИ Вакштейн М.С. является членом попечительского совета по должности», - также говорится в указе.

Ранее Путин освободил от должности первого заместителя главы МИД РФ Владимира Титова, который занимался вопросами отношений с европейскими странами, а также решал административные задачи, сообщает «Свободная пресса».