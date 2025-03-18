Губернатор Ненецкого АО ушел в отставку

Губернатор Ненецкого АО Юрий Бездудный объявил о своем переходе на новую должность. Об этом глава региона заявил в своем Telegram-канале.

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Должность губернатора Бездудный занимал с сентября 2020 года. Он не уточнил, на какую именно должность переходит.

Бездудный выразил признательность всем жителям региона. «Меня ждет новая работа, но часть души и сердца навсегда останется здесь, где северное сияние, мороз, бескрайняя тундра и вы, добрые, открытые, искренние и любящие свою малую родину», — отметил он.

Ранее временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Роман Денисов подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Собрание депутатов Ненецкого автономного округа/ Екатерина Шутяк
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