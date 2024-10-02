Путин назначил Артема Жогу полпредом в Уральском округе
Президент России Владимир Путин назначил Артема Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, сообщается в Telegram-канале Кремля.
В сообщении уточняется, что назначение Жоги на эту должность произошло после освобождения Владимира Якушева от обязанностей полпреда в УрФО, который занимал свою должность с ноября 2020 года. В тот же день Якушев был назначен первым вице-спикером Совета Федерации.
Артем Жога стал известен после гибели его сына Владимира, который командовал батальоном «Спарта». В 2022 году Жога возглавил это подразделение, а вскоре начал политическую карьеру. В сентябре 2023 года он был избран в парламент Донецкой Народной Республики от «Единой России» и стал его председателем.
В декабре 2023 года Жога обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой баллотироваться на новый срок, подчеркивая, что делает это от имени жителей новых территорий. Путин согласился на выдвижение, и вскоре Артем Жога стал одним из трех сопредседателей предвыборного штаба Путина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru