Артем Жога стал известен после гибели его сына Владимира, который командовал батальоном «Спарта». В 2022 году Жога возглавил это подразделение, а вскоре начал политическую карьеру. В сентябре 2023 года он был избран в парламент Донецкой Народной Республики от «Единой России» и стал его председателем.

В декабре 2023 года Жога обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой баллотироваться на новый срок, подчеркивая, что делает это от имени жителей новых территорий. Путин согласился на выдвижение, и вскоре Артем Жога стал одним из трех сопредседателей предвыборного штаба Путина, передает «Радиоточка НСН».

