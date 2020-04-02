Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Орловской области Игоря Орлова. Он объявил о своем уходе сегодня, 2 апреля.



Временно исполняющим обязанности главы Архангельской области назначен губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Одновременно с этим он снят с должности главы НАО.



Отметим, что Орлов возглавлял Архангельскую область с 2013 года, в 2015 году он ушел в отставку и принял участие в губернаторских выборах. Он победил в первом туре с 52% голосов.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире НСН предположил, что отставка Орлова связана с протестами вокруг строительства мусорного полигоина в Шиесе.

