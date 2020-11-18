Путин назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области
Зампред правительства Ставропольского края Вячеслав Гладков назначен врио губернатора Белгородской области, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства сообщил Гладкову о назначении в среду в ходе рабочей встречи.
Ранее стало известно, что экс-министр транспорта Евгений Дитрих отказался от предложения занять пост врио главы Белгородской области.
Президент Владимир Путин в сентябре принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко, ставшего сенатором Совета Федерации. После отставки Савченко в регионе не был назначен врио губернатора, его обязанности исполняет первый заместитель губернатора Денис Буцаев.
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