Путин назначил Елену Ямпольскую советником президента

Президент Владимир Путин своим указом назначил своим советником Елену Ямпольскую. Об этом сообщили в Кремле.

Путин назначил руководителей администрации президента

Прежде Ямпольская возглавляла комитет Госдумы по культуре.

Также советниками президента стали Антон Кобяков, Валерий Фадеев и Игорь Левитин. Кроме того, отдельным указом Левитина назначили специальным представителем главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта.

Ранее Владимир Путин назначил руководителей администрации президента, пост главы госоргана сохранил Антон Вайно, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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