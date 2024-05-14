Путин назначил Елену Ямпольскую советником президента
14 мая 202411:21
Президент Владимир Путин своим указом назначил своим советником Елену Ямпольскую. Об этом сообщили в Кремле.
Прежде Ямпольская возглавляла комитет Госдумы по культуре.
Также советниками президента стали Антон Кобяков, Валерий Фадеев и Игорь Левитин. Кроме того, отдельным указом Левитина назначили специальным представителем главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта.
Ранее Владимир Путин назначил руководителей администрации президента, пост главы госоргана сохранил Антон Вайно, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru