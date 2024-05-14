Путин назначил руководителей администрации президента
Президент Владимир Путин назначил руководство администрации главы государства. Соответствующие указы российского лидера уже подписаны, сообщили в Кремле.
Так, руководителем администрации назначен Антон Вайно, первыми замглавы госоргана — Алексей Громов и Сергей Кириенко.
Кроме того, заместителями главы администрации президента стали Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко. В свою очередь, Дмитрий Песков назначен замруководителя АП - пресс-секретарем президента.
Ранее Владимир Путин назначил экс-секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева своим помощником, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru