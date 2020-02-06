Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Поставщики и производители масок сообщают о дефиците на фоне коронавируса Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции ВЦИОМ: большинство россиян не берут кредиты и максимально экономят «МиГ» и «Сухой» сольют для разработки и производства всей российской боевой авиации