Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

6 февраля 202019:24

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Текст соответствующего указа опубликован на сайте Кремля.

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Махонин будет исполнять обязанности главы региона до вступления в должность лица, который победит на выборах. Ранее он был руководителем управление регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы.

Предыдущий губернатор Максим Решетников ранее был назначен на пост министра экономического развития России.

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ФОТО: kremlin.ru
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