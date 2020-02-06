Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края
6 февраля 202019:24
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Текст соответствующего указа опубликован на сайте Кремля.
Махонин будет исполнять обязанности главы региона до вступления в должность лица, который победит на выборах. Ранее он был руководителем управление регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы.
Предыдущий губернатор Максим Решетников ранее был назначен на пост министра экономического развития России.
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ФОТО: kremlin.ru