Путин назначил дату выборов депутатов Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов в Государственную Думу на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщается на официальном правовом интернет-портале.

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Сейчас в России стартует федеральная избирательная кампания, сообщило РИА ФАН. Сообщается, что вместе с выбором депутатов Госдумы изберут и руководителей девяти субъектов РФ. В Кремле подтвердили назначение даты голосования, пишет Газета.ру.

Ранее политолог Аббас Галлямов рассказал НСН, что в начале своей деятельности прошлый, седьмой созыв Госдумы активно участвовал в жизни государства, однако в последние годы стал действовать в русле политики Кремля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГосдумаВыборы
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