Путин назначил Борисова спецпредставителем по космическому сотрудничеству
Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Роскосмоса Юрия Борисова специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
В указе главы государства говорится, что Борисов назначен на данную должность для решения ключевых вопросов, связанных с международным сотрудничеством в космической сфере.
Также, по отдельному указу, Путин освободил Сергея Крикалева от должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам.
Борисов ранее возглавлял госкорпорацию «Роскосмос». До этого занимал пост вице-премьера России, курируя вопросы оборонно-промышленного комплекса. Он также работал заместителем министра обороны и имеет большой опыт в сфере управления оборонными и космическими программами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru