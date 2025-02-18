Путин назначил Борисова спецпредставителем по космическому сотрудничеству

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Роскосмоса Юрия Борисова специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

В указе главы государства говорится, что Борисов назначен на данную должность для решения ключевых вопросов, связанных с международным сотрудничеством в космической сфере.

Новый глава «Роскосмоса» сменил двух заместителей и руководство двух предприятий

Также, по отдельному указу, Путин освободил Сергея Крикалева от должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам.

Борисов ранее возглавлял госкорпорацию «Роскосмос». До этого занимал пост вице-премьера России, курируя вопросы оборонно-промышленного комплекса. Он также работал заместителем министра обороны и имеет большой опыт в сфере управления оборонными и космическими программами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоскосмосВладимир Путин

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