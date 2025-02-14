Новый глава «Роскосмоса» сменил двух заместителей и руководство двух предприятий
«Роскосмос» объявил о кадровых изменениях в государственной корпорации. Первый заместитель генерального директора Андрей Ельчанинов оставляет пост в связи с переходом на новое место работы. Заместитель гендиректора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко уволился с формулировкой «по соглашению сторон2.
Решения принял новый руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Кроме того, глава «ЦНИИмаш» Сергей Коблов уступил должность своему заместителю Василию Титову. Также произошли перестановки в руководящем составе АО «НПО Лавочкина». Исполнять обязанности гендиректора теперь будет Олег Кема, который до этого был заместитель главы предприятия Дмитрия Ярёменко.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», с новыми руководителями структур «Роскосмоса» заключены краткосрочные контракты. Дмитрий Баканов был назначен гендиректором госкорпорации 6 февраля вместо Юрия Борисова. До этого Баканов был заместителем министра транспорта. Кроме того, с 2023 года он занимает должность председателя совета директоров АО «ГЛОНАСС».
АО «ЦНИИмаш» - головной институт «Роскосмоса», многоплановая научно-исследовательская, конструкторская и производственная организация по разработке ракетно-космической техники. АО «НПО Лавочкина» - ведущая организация ракетно-космической промышленности по разработке, изготовлению и практическому использованию автоматических космических комплексов и систем. Основная продукция на сегодня — космические аппараты и разгонные блоки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru