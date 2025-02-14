Новый глава «Роскосмоса» сменил двух заместителей и руководство двух предприятий

«Роскосмос» объявил о кадровых изменениях в государственной корпорации. Первый заместитель генерального директора Андрей Ельчанинов оставляет пост в связи с переходом на новое место работы. Заместитель гендиректора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко уволился с формулировкой «по соглашению сторон2.

Решения принял новый руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Кроме того, глава «ЦНИИмаш» Сергей Коблов уступил должность своему заместителю Василию Титову. Также произошли перестановки в руководящем составе АО «НПО Лавочкина». Исполнять обязанности гендиректора теперь будет Олег Кема, который до этого был заместитель главы предприятия Дмитрия Ярёменко.