Путин назначил новых глав регионов
Президент России Владимир Путин назначил новых глав регионов. Соответствующие указы размещены на сайте Кремля.
Так, Дмитрий Демешин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, а Дмитрий Миляев - временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области.
Алексея Смирнова глава государства назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, а Илью Середюка - временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области.
Ранее стало известно, что Антон Науменко назначен временно исполняющим обязанности главы Кургана, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В центре Стамбула загорелся Египетский рынок
- Группа «Кипелов» поедет с концертами в новые регионы России
- Росавиация сообщила о снятии ограничений на работу аэропорта Казани
- Путин назначил новых глав регионов
- Путин назначил Алексея Беспрозванных и.о. губернатора Калининградской области
- Число бронирований россиянами отелей за рубежом на июнь выросло на 57% за год
- Умер советский режиссер Равшан Откиров
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном
- Министр обороны Швеции заявил, что страна пока не будет отправлять военных на Украину
- Аэропорты Казани и Нижнекамска временно перестали принимать и отправлять рейсы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru