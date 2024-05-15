Путин назначил новых глав регионов

Президент России Владимир Путин назначил новых глав регионов. Соответствующие указы размещены на сайте Кремля.

Путин назначил Алексея Беспрозванных и.о. губернатора Калининградской области

Так, Дмитрий Демешин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, а Дмитрий Миляев - временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области.

Алексея Смирнова глава государства назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, а Илью Середюка - временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области.

Ранее стало известно, что Антон Науменко назначен временно исполняющим обязанности главы Кургана, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН»



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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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