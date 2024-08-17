Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны РФ
Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем - замминистра обороны России.
Российский лидер также назначил Сергея Бутина первым замминистра иностранных дел РФ. Леонида Горнина назначили первым замглавы Минфина.
Также замминистра назначен Павел Фрадков — первый заместитель управляющего делами президента, младший сын Михаила Фрадкова, директора Российского института стратегических исследований, бывшего премьера и экс-главы СВР.
Ранее Цивилева занимала должность главы фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества», отмечает «Радиоточка НСН». Горнин, в свою очередь, с 2018 года занимал пост первого замминистра финансов, а Фрадков был первым заместителем управляющего делами президента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru