Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны РФ

Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем - замминистра обороны России.

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Российский лидер также назначил Сергея Бутина первым замминистра иностранных дел РФ. Леонида Горнина назначили первым замглавы Минфина.

Также замминистра назначен Павел Фрадков — первый заместитель управляющего делами президента, младший сын Михаила Фрадкова, директора Российского института стратегических исследований, бывшего премьера и экс-главы СВР.

Ранее Цивилева занимала должность главы фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества», отмечает «Радиоточка НСН». Горнин, в свою очередь, с 2018 года занимал пост первого замминистра финансов, а Фрадков был первым заместителем управляющего делами президента.

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ФОТО: Kremlin.ru
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