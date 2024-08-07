Мишустин назначил нового замминистра культуры РФ

В подписанном главой кабмина распоряжении, которое опубликовано на официальном портале правовых актов, говорится, что на её пост была назначена Жанна Алексеева.

Также отмечается, что Преподобная была освобождена от должности по собственной просьбе.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева на должность первого заместителя секретаря Совбеза России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

