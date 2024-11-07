Путин: НАТО необходимо США для управления своей зоной влияния
Президент России Владимир Путин заявил, что альянс НАТО является важным инструментом для США, обеспечивающим им руководство в зоне их влияния. Об этом он заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам Путина, Вашингтон осознавал неприглядность блока еще на этапе его создания. Он отметил, что для поддержания ценности НАТО было необходимо создать угрозу, разделив Россию и Европу, особенно Россию, Германию и Францию.
Путин также подчеркнул, что НАТО сыграло ключевую роль в эскалации ситуации на Украине, приведшей к госперевороту и конфликту в Донбассе. По его словам, альянс фактически вынудил Россию на ответные действия, добившись того, что хотел.
Президент России охарактеризовал НАТО как «жесткий анахронизм», подчеркнув, что этот блок продолжает существовать благодаря усилиям мирового меньшинства, которое надеется сохранить свою власть через его укрепление, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае обсуждают риски партнерства с Россией
- Путин: НАТО необходимо США для управления своей зоной влияния
- ЦБ назвал минимальный уровень изменения ключевой ставки в 1%
- Путин заявил, что «геополитическая жадность» Запада ведет к конфликтам
- Путин: Мир вступает в эпоху новой мировой системы
- Путин: Запад может использовать ядерное оружие при росте угроз
- Путин: Следующее двадцатилетие может быть сложнее прошедшего
- Идентифицирующий себя женщиной сын Маска хочет покинуть США после победы Трампа
- В Шебекино в результате атаки беспилотника пострадала женщина
- Делимханов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru