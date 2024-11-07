Путин: НАТО необходимо США для управления своей зоной влияния

Президент России Владимир Путин заявил, что альянс НАТО является важным инструментом для США, обеспечивающим им руководство в зоне их влияния. Об этом он заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, Вашингтон осознавал неприглядность блока еще на этапе его создания. Он отметил, что для поддержания ценности НАТО было необходимо создать угрозу, разделив Россию и Европу, особенно Россию, Германию и Францию.

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Путин также подчеркнул, что НАТО сыграло ключевую роль в эскалации ситуации на Украине, приведшей к госперевороту и конфликту в Донбассе. По его словам, альянс фактически вынудил Россию на ответные действия, добившись того, что хотел.

Президент России охарактеризовал НАТО как «жесткий анахронизм», подчеркнув, что этот блок продолжает существовать благодаря усилиям мирового меньшинства, которое надеется сохранить свою власть через его укрепление, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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