Путин: НАТО необходимо США для управления своей зоной влияния

Президент России Владимир Путин заявил, что альянс НАТО является важным инструментом для США, обеспечивающим им руководство в зоне их влияния. Об этом он заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, Вашингтон осознавал неприглядность блока еще на этапе его создания. Он отметил, что для поддержания ценности НАТО было необходимо создать угрозу, разделив Россию и Европу, особенно Россию, Германию и Францию.