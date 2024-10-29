ЕС и НАТО создают рабочую группу для борьбы с «авторитарными» государствами

ЕС и НАТО объявили о создании новой рабочей группы, цель которой — противодействие угрозам, которые, по их мнению, исходят от «авторитарных» стран. Об этом сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи руководителей двух организаций.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава НАТО Марк Рютте согласовали создание группы высокого уровня для усиления сотрудничества между двумя организациями.

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В документе также отмечается, что обсуждался «рост агрессивных действий со стороны авторитарных государств на международной арене».

Представители ЕС и НАТО выразили обеспокоенность, что эти государства «бросают вызов общим интересам и демократическим ценностям», применяя для этого «политические, экономические, технологические и военные инструменты», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОЕвросоюз

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