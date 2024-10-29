ЕС и НАТО создают рабочую группу для борьбы с «авторитарными» государствами

ЕС и НАТО объявили о создании новой рабочей группы, цель которой — противодействие угрозам, которые, по их мнению, исходят от «авторитарных» стран. Об этом сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи руководителей двух организаций.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава НАТО Марк Рютте согласовали создание группы высокого уровня для усиления сотрудничества между двумя организациями.