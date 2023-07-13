Лавров и Ван И обсудили запуск переговорного процесса по Украине

Встреча дипломатов прошла в Джакарте на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Лавров и Ван И обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг украинского конфликта.

«Было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, Лавров и Ван И высоко оценили развитие политического диалога и практического взаимодействия Москвы и Китая на фоне «повышенной турбулентности мировой системы». Стороны подтвердили важность кооперации для углубления внешнеполитического взаимодействия двух государств.

