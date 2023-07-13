Лавров и Ван И обсудили запуск переговорного процесса по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии КНР по иностранным делам Ван И обсудили усилия по запуску переговорного процесса для урегулирования на Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.
Встреча дипломатов прошла в Джакарте на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Лавров и Ван И обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг украинского конфликта.
«Было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине», — указали во внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, Лавров и Ван И высоко оценили развитие политического диалога и практического взаимодействия Москвы и Китая на фоне «повышенной турбулентности мировой системы». Стороны подтвердили важность кооперации для углубления внешнеполитического взаимодействия двух государств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru