Лавров и Ван И обсудили запуск переговорного процесса по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии КНР по иностранным делам Ван И обсудили усилия по запуску переговорного процесса для урегулирования на Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.

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Встреча дипломатов прошла в Джакарте на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Лавров и Ван И обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг украинского конфликта.

«Было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, Лавров и Ван И высоко оценили развитие политического диалога и практического взаимодействия Москвы и Китая на фоне «повышенной турбулентности мировой системы». Стороны подтвердили важность кооперации для углубления внешнеполитического взаимодействия двух государств.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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