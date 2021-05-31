Ценник - 100 миллиардов. Нахлобучка металлургам от вице-премьера

100 миллиардов рублей – такой объем претензий выдвинул российским металлургам первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, названная сумма – сверхприбыль отрасли от повышения цен на ее продукцию в рамках поставок для гособоронзаказа и финансируемых из бюджета инвестпроектов. Дословно было сказано следующее, цитата по «Интерфаксу»:

«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет), извините за это слово, «нахлобучили» в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей (...) Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять – такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот», - заявил первый вице-премьер.

По данным Минпромторга, цены на холоднокатаный и горячекатаный прокат выросли более чем на 80-90%, оцинкованный прокат - более чем на 90%, прокат с полимерным покрытием - на 70%.

От имени отрасли Белоусову ответил владелец Новолипецкого металлургического комбината, президент ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин, назвав прозвучавшее предложение «синдромом Госплана». Разъяснив этимологию глагола «нахлобучить», Лисин предположил, что правительству «надвинутый на лоб или на глаза клобук» нужен «чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли. Не считать важным, что только у металлургов несколько миллионов владельцев акций - физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды», - говорится в заявлении Лисина.

Однако позиция правительства нашла понимание у законодателей. Сверхдоходы российских металлургов подверг критике спикер Госдумы Вячеслав Володин:

«Совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счет», - говорится в его Telegram-канале.

Госдума в течение недели проработает этот вопрос, - добавил Володин.

Вопросов, между нами говоря, заявление первого вице-премьера, вызывает куда более одного. Для начала о том, почему он решил, что металлурги «нахлобучили» государство? Есть система налогообложения, пошлин и других отчислений, принятая государством. Налоги и все прочее уплачено? Да? Но тогда в чем «нахлобучка»?

Вот кого точно «нахлобучили», так это конечного потребителя: двукратный рост цен на металл соответствующим образом отразился и в многоэтажном строительстве, и в частном, а также в автопроме, судостроении, топливно-энергетическом комплексе, как на днях жаловался замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Так вот, конечному потребителю кто вернет «нахлобученное»? Государство, вообще-то, и существует для того, чтобы заботиться об интересах того самого потребителя, который раз в несколько лет превращается для некоторых его представителей в электорат.

Отсюда возникает предположение, что государство понятия не имеет, как сдерживать рост цен на внутреннем рынке при более конкурентных внешних условиях. В конце концов, цены на металл растут уже год, а власть так зациклилась на сахаре с маслом и яйцами, что другие секторы остались без внимания. А теперь в пожарном порядке пытается взыскать повышенные доходы, заработанные, если смотреть правде в глаза, вполне легально, хотя и цинично.

И последнее: форма, в которой металлургам предъявили претензии.

«Ценник вот. Не будешь платить, сожжем палатку» - с помощью таких формулировок «нахлобучивали коммерсов» «братки» на Черкизоне и прочих рынках.

Практически те же словоформы использовал первый заместитель председателя Правительства РФ. Это ж как должно было «нахлобучить»?

