Песков: Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки получили клички

«Естественно, клички есть. Мы их сообщим», - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Такой подарок Ким Чен Ын преподнес Путину во время официального визита президента России в Пхеньян 19 июня. Это был первый за 24 года визит российского лидера в Северную Корею.

Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от волков, она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

