Песков: Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки получили клички
Двум собакам породы пхунсан, которых президенту России Владимиру Путину подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, дали клички, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Естественно, клички есть. Мы их сообщим», - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Такой подарок Ким Чен Ын преподнес Путину во время официального визита президента России в Пхеньян 19 июня. Это был первый за 24 года визит российского лидера в Северную Корею.
Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от волков, она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru