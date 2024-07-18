Песков: Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки получили клички

Двум собакам породы пхунсан, которых президенту России Владимиру Путину подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, дали клички, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков рассказал об адаптации подаренных Ким Чен Ыном Путину собак

«Естественно, клички есть. Мы их сообщим», - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Такой подарок Ким Чен Ын преподнес Путину во время официального визита президента России в Пхеньян 19 июня. Это был первый за 24 года визит российского лидера в Северную Корею.

Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от волков, она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЦТАК / Рёнхап
ТЕГИ:Ким Чен ЫнСобакиВладимир Путин

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