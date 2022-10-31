Путин поздравил Лулу да Силва с победой на президентских выборах в Бразилии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силва в связи с его победой на президентских выборах в Бразилии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Назван победитель на выборах президента Бразилии

В своем поздравлении российский лидер отметил, что результаты голосования подчеркнули высокий уровень политического влияния да Силва. Также Путин заявил, что надеется на дальнейшее продуктивное сотрудничество России и Бразилии. Президент России пожелал победителю выборов успехов на посту главы государства, а также благополучия и здоровья.

Лула да Силва уже занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год. Во втором туре президентских выборов в Бразилии в минувшие выходные он набрал 50,9% голосов, а его оппонент, действующий лидер Жаир Болсонару - 49,1%.

Ранее Лула да Силва предложил расширить Совет безопасности ООН и высказался за отмену права вето в Совбезе ООН. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:ПоздравлениеПрезидентБразилияРоссияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры