Путин поздравил Лулу да Силва с победой на президентских выборах в Бразилии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силва в связи с его победой на президентских выборах в Бразилии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В своем поздравлении российский лидер отметил, что результаты голосования подчеркнули высокий уровень политического влияния да Силва. Также Путин заявил, что надеется на дальнейшее продуктивное сотрудничество России и Бразилии. Президент России пожелал победителю выборов успехов на посту главы государства, а также благополучия и здоровья.
Лула да Силва уже занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год. Во втором туре президентских выборов в Бразилии в минувшие выходные он набрал 50,9% голосов, а его оппонент, действующий лидер Жаир Болсонару - 49,1%.
Ранее Лула да Силва предложил расширить Совет безопасности ООН и высказался за отмену права вето в Совбезе ООН. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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