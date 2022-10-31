Путин поздравил Лулу да Силва с победой на президентских выборах в Бразилии

В своем поздравлении российский лидер отметил, что результаты голосования подчеркнули высокий уровень политического влияния да Силва. Также Путин заявил, что надеется на дальнейшее продуктивное сотрудничество России и Бразилии. Президент России пожелал победителю выборов успехов на посту главы государства, а также благополучия и здоровья.

Лула да Силва уже занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год. Во втором туре президентских выборов в Бразилии в минувшие выходные он набрал 50,9% голосов, а его оппонент, действующий лидер Жаир Болсонару - 49,1%.

Ранее Лула да Силва предложил расширить Совет безопасности ООН и высказался за отмену права вето в Совбезе ООН. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

