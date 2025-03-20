Путин направил послание президенту Сирии
Российский лидер Владимир Путин направил послание президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Путин поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в арабской республике «в интересах обеспечения её суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности».
Он добавил, что глава российского государства подтвердил готовность Москвы к развитию сотрудничества с Дамаском.
Ранее Ахмед аш-Шараа заявил, что Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических связей с Россией, сообщает RT.
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