Путин направил послание президенту Сирии

По его словам, Путин поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в арабской республике «в интересах обеспечения её суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности».

Он добавил, что глава российского государства подтвердил готовность Москвы к развитию сотрудничества с Дамаском.

Ранее Ахмед аш-Шараа заявил, что Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических связей с Россией, сообщает RT.