Путин направил послание президенту Сирии

Российский лидер Владимир Путин направил послание президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: В Кремле хотят видеть Сирию единой и дружественной

По его словам, Путин поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в арабской республике «в интересах обеспечения её суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности».

Он добавил, что глава российского государства подтвердил готовность Москвы к развитию сотрудничества с Дамаском.

Ранее Ахмед аш-Шараа заявил, что Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических связей с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСирияВладимир Путин

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