Песков: В Кремле хотят видеть Сирию единой и дружественной

Россия хочет видеть Сирию процветающей, единой и дружественной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

«Мы хотим видеть Сирию единой, процветающей, развивающейся, предсказуемой и дружественной», - рассказал он.

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Также, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к совместной работе с другими странами для урегулирования ситуации в Сирии, в частности, с США и Израилем, Песков уточнил, что РФ готова и ведет контакты с другими государствами по сирийской проблематике.

Ранее Песков отметил, что ситуация в Сирии, где происходят проявления насилия, не могут не вызывать глубокую озабоченность Кремля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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