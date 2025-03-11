Песков: В Кремле хотят видеть Сирию единой и дружественной

Также, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к совместной работе с другими странами для урегулирования ситуации в Сирии, в частности, с США и Израилем, Песков уточнил, что РФ готова и ведет контакты с другими государствами по сирийской проблематике.

Ранее Песков отметил, что ситуация в Сирии, где происходят проявления насилия, не могут не вызывать глубокую озабоченность Кремля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

