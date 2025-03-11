Песков: В Кремле хотят видеть Сирию единой и дружественной
Россия хочет видеть Сирию процветающей, единой и дружественной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
«Мы хотим видеть Сирию единой, процветающей, развивающейся, предсказуемой и дружественной», - рассказал он.
Также, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к совместной работе с другими странами для урегулирования ситуации в Сирии, в частности, с США и Израилем, Песков уточнил, что РФ готова и ведет контакты с другими государствами по сирийской проблематике.
Ранее Песков отметил, что ситуация в Сирии, где происходят проявления насилия, не могут не вызывать глубокую озабоченность Кремля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: В Кремле хотят видеть Сирию единой и дружественной
- «Какой кусок вытащили!» Емельяненко рассказал об операции на позвоночнике
- Рособрнадзор сообщил о нарушениях в вузах, тестирующих мигрантов на знание русского языка
- Генсек ОБСЕ признал, что организация «не в лучшей форме»
- Блогер Фридман оказался рядом с местом атаки дронов ВСУ в Москве
- Обломки неразорвавшегося украинского беспилотника обнаружили в Москве
- Четверо пострадавших остаются в больнице подмосковного Видного после атаки БПЛА
- Возле жилого дома в Черноголовке нашли ударный БПЛА
- Следы наркотиков нашли в анализах водителя, сбившего людей в Казани
- «Не наше дело»: Песков прокомментировал возможность выхода США из НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru