Внуки научились звонить Путину в Кремль

Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва.Кремль. Путин» рассказал, что его внуки звонят ему на работу в Кремль.



«Дозвониться могут, они дозваниваются», - сказал глава государства, отвечая на вопрос, звонят ли ему внуки.



Три года назад в ходе «Прямой линии» Владимир Путин рассказал, что у него двое внуков: старший на тот момент уже ходил в детский сад, а младший недавно появился на свет.

Владимир Путин отец двоих дочерей — Марии и Катерины. Как правило, президент неохотно рассказывает о своей семье.

