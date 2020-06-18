Внуки научились звонить Путину в Кремль
Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва.Кремль. Путин» рассказал, что его внуки звонят ему на работу в Кремль.
«Дозвониться могут, они дозваниваются», - сказал глава государства, отвечая на вопрос, звонят ли ему внуки.
Три года назад в ходе «Прямой линии» Владимир Путин рассказал, что у него двое внуков: старший на тот момент уже ходил в детский сад, а младший недавно появился на свет.
Владимир Путин отец двоих дочерей — Марии и Катерины. Как правило, президент неохотно рассказывает о своей семье.
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