Путин намерен выступить на экономическом форуме в Давосе
Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе примет участие во Всемирном Давосском экономическом форуме, в рамках которого запланировано выступление главы государства.
Об этом рассказал ведущий программы «Москва.Кремль.Путин» телеканала «Россия 1» Павел Зарубин. Он также пояснил, что международный форум организуют в дистанционном формате.
Известно, что онлайн-форум «Давосская неделя» состоится с 25 по 29 января.
Напомним, первые лица России не участвовали в Давосском форуме с 2014 года. Владимир Путин в качестве премьера страны побывал там в 2009 году, Дмитрий Медведев – в 2011 и 2013 годах в роли главы кабмина и президента соответственно. При этом Россию ежегодно представляют в Давосе министры, а также руководители госбанков и госкомпаний.
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