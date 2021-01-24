Путин намерен выступить на экономическом форуме в Давосе

Об этом рассказал ведущий программы «Москва.Кремль.Путин» телеканала «Россия 1» Павел Зарубин. Он также пояснил, что международный форум организуют в дистанционном формате.

Известно, что онлайн-форум «Давосская неделя» состоится с 25 по 29 января.

Напомним, первые лица России не участвовали в Давосском форуме с 2014 года. Владимир Путин в качестве премьера страны побывал там в 2009 году, Дмитрий Медведев – в 2011 и 2013 годах в роли главы кабмина и президента соответственно. При этом Россию ежегодно представляют в Давосе министры, а также руководители госбанков и госкомпаний.

