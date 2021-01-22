Евро поднялся выше 90 рублей
На открытии торгов в пятницу курс евро поднялся выше 90 рублей. Он вырос на 40 копеек, составив 90,25 рубля.
Рубль снижается также по отношению доллару, который увеличился на 37 копеек — до 74,21 рубля. Таковы данные Московской биржи, передает RT.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, почему доллара по 65 рублей ждать не стоит.
«Предпосылок для укрепления рубля нет. Вообще главной предпосылкой для укрепления рубля является цена на нефть. Поскольку денег от нефти стало меньше, а бюджет и экономика от нефти зависеть меньше не стали, то падение нефтяных цен и объемов продаж компенсируется курсом рубля. Чем меньше валюты, тем ниже курс рубля и тем лучше себя чувствует бюджет», - сказал экономист.
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