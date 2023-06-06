Путин наградил президента Республики Сербской орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика орденом Александра Невского.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что политик был удостоен награды «за большой вклад в развитие сотрудничества РФ и Боснии и Герцеговины, укрепление партнёрства с Республикой Сербской».
В этом же указе сказано, что «за большой вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между народами России и Боснии и Герцеговины» медалью Пушкина награждён директор компании «Лада ауто» (Босния и Герцеговина) Желько Чейич.
Ранее Владимир Путин наградил орденами Мужества Евгения (Захар – псевдоним) Прилепина и посмертно Александра Шубина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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