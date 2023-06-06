Путин наградил президента Республики Сербской орденом Александра Невского

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что политик был удостоен награды «за большой вклад в развитие сотрудничества РФ и Боснии и Герцеговины, укрепление партнёрства с Республикой Сербской».

В этом же указе сказано, что «за большой вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между народами России и Боснии и Герцеговины» медалью Пушкина награждён директор компании «Лада ауто» (Босния и Герцеговина) Желько Чейич.

Ранее Владимир Путин наградил орденами Мужества Евгения (Захар – псевдоним) Прилепина и посмертно Александра Шубина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

