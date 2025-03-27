Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
27 марта 202513:30
Президент России Владимир Путин наградил омбудсмена Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Москалькову наградили за «большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу», отметила она.
Пост омбудсмена Москалькова занимает с 2016 года.
Ранее Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru