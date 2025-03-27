Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин наградил омбудсмена Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Путин наградил худрука хора Пятницкого орденом «За заслуги перед Отечеством»

Москалькову наградили за «большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу», отметила она.

Пост омбудсмена Москалькова занимает с 2016 года.

Ранее Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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