Путин наградил худрука хора Пятницкого орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин присвоил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени художественному руководителю хора имени Пятницкого Александре Пермяковой. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что награда присуждена за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю работу. Пермякова возглавляет коллектив с 1995 года.

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Также орденом «За заслуги в культуре и искусстве» были отмечены академик Российской академии художеств Борис Мессерер и артист театра «Мастерская П.Н. Фоменко» Кирилл Пирогов.

Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого — один из ведущих фольклорных коллективов России, основанный в 1911 году. Хор известен исполнением народных песен в оригинальных аранжировках, сохраняя традиции русской вокальной культуры. В его репертуаре — обрядовые, лирические и казачьи песни, а также композиции с элементами хореографии и инструментального сопровождения, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: vk.com/pyatnitsky1911
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