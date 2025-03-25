Путин наградил худрука хора Пятницкого орденом «За заслуги перед Отечеством»

Также орденом «За заслуги в культуре и искусстве» были отмечены академик Российской академии художеств Борис Мессерер и артист театра «Мастерская П.Н. Фоменко» Кирилл Пирогов.

Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого — один из ведущих фольклорных коллективов России, основанный в 1911 году. Хор известен исполнением народных песен в оригинальных аранжировках, сохраняя традиции русской вокальной культуры. В его репертуаре — обрядовые, лирические и казачьи песни, а также композиции с элементами хореографии и инструментального сопровождения, передает «Радиоточка НСН».

