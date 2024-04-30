Гладков: ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду

Воздушную цель сбили на подлете к Белгороду. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее в Белгороде и одноименном районе была запущена сирена ракетной опасности, предупреждение действовало около получаса.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

На минувшей неделе ПВО сбила над Белгородской областью два реактивных снаряда системы «Ольха», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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