Гладков: ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду
Воздушную цель сбили на подлете к Белгороду. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в Белгороде и одноименном районе была запущена сирена ракетной опасности, предупреждение действовало около получаса.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
На минувшей неделе ПВО сбила над Белгородской областью два реактивных снаряда системы «Ольха», напоминает RT.
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