Путин надеется на хорошие отношения с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на установление хороших отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом российский лидер сообщил в ходе интервью ТАСС в рамках видеопроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Надежда умирает последней», — ответил Путин на вопрос журналиста Андрея Ванденко о том, есть ли шанс прийти к миру с президентом Украины.