Путин надеется на хорошие отношения с Зеленским

21 февраля 202010:41

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на установление хороших отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом российский лидер сообщил в ходе интервью ТАСС в рамках видеопроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Надежда умирает последней», — ответил Путин на вопрос журналиста Андрея Ванденко о том, есть ли шанс прийти к миру с президентом Украины.

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По словам Путина, несмотря на разногласия, например, в связи с предложением Зеленского изменить минские соглашения, стороны сделали отпрядённые шаги навстречу друг другу.

В частности, были согласованы все газовые вопросы и претензии, а также об обмене удерживаемых лиц.

Ранее Путин напомнил украинцам об общих корнях с русским народом.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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