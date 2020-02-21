Путин надеется на хорошие отношения с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на установление хороших отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом российский лидер сообщил в ходе интервью ТАСС в рамках видеопроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
«Надежда умирает последней», — ответил Путин на вопрос журналиста Андрея Ванденко о том, есть ли шанс прийти к миру с президентом Украины.
По словам Путина, несмотря на разногласия, например, в связи с предложением Зеленского изменить минские соглашения, стороны сделали отпрядённые шаги навстречу друг другу.
В частности, были согласованы все газовые вопросы и претензии, а также об обмене удерживаемых лиц.
Ранее Путин напомнил украинцам об общих корнях с русским народом.
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