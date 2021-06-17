Путин надеется, что Байдену дадут поработать

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что не будет так, как в предыдущие годы, и президенту США Джо Байдену дадут работать.

Российский лидер заявил, что Москва готова к продолжению диалога с Вашингтоном. По его словам, в ходе саммита Россия-США, прошедшего в Женеве 16 июня, они обозначили ключевые позиции, по которым страны могут сблизиться.