Путин надеется, что Байдену дадут поработать

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что не будет так, как в предыдущие годы, и президенту США Джо Байдену дадут работать.

Российский лидер заявил, что Москва готова к продолжению диалога с Вашингтоном. По его словам, в ходе саммита Россия-США, прошедшего в Женеве 16 июня, они обозначили ключевые позиции, по которым страны могут сблизиться.

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«Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес», - сказал Путин во время встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Ранее телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин после женевской встречи с американским коллегой Джо Байденом повысил свой статус в глазах всего мира.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо Байден
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