Путин начинает переговоры с королем Саудовской Аравии
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда. Как отмечает RT, российский лидер передвигался на лимузине отечественного производства Aurus в сопровождении почётного эскорта конных всадников.
Монарх встретил высокого гостя во дворце, после чего главы государств лично поприветствовали всех членов делегаций — в общей сложности около двухсот человек. Ранее в аэропорту в честь президента РФ был дан салют из 21-го залпа.
Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, среди тем переговоров с королем Саудовской Аравии - координация действий для стабилизации нефтяных цен, положение дел в Сирии и в регионе Персидского залива, а также палестино-израильский вопрос.
Кроме того, лидеры обсудят наращивание многопланового взаимодействия между Москвой и Эр-Риядом по разным направлениям.
По итогам государственного визита предполагается подписать около трёх десятков документов, среди которых как межведомственные, так и коммерческие соглашения.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене