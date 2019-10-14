Путин начинает переговоры с королем Саудовской Аравии

Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, среди тем переговоров с королем Саудовской Аравии - координация действий для стабилизации нефтяных цен, положение дел в Сирии и в регионе Персидского залива, а также палестино-израильский вопрос.

Кроме того, лидеры обсудят наращивание многопланового взаимодействия между Москвой и Эр-Риядом по разным направлениям.

По итогам государственного визита предполагается подписать около трёх десятков документов, среди которых как межведомственные, так и коммерческие соглашения.

