Путин начал переговоры в ОАЭ
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Объединённые Арабские Эмираты с государственным визитом. Как отмечает RT, в аэропорту российского лидера встречал наследный принц ОАЭ Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян. Путин отправился ОАЭ после переговоров в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. По итогам встречи заключено более 20 соглашений.
Владимир Путин прибыл в президентский дворец Каср аль-Ватан в Абу-Даби, как и в Эр-Рияде, на автомобиле Aurus. Была организована пышная встреча.
По территории дворца представительский автомобиль президента РФ сопровождали всадников с флагами России и ОАЭ.
В это время истребителей расцветили небо цветами российского триколора, был также произведен 21 артиллерийский залп. Кроме того, кортеж встретил почетный караул и военный оркестр.
Вместе с наследным принцем Владимир Путин проследовал вдоль рядов местных жителей с флагами двух стран. После прослушивания гимнов лидеры проследовали на переговоры.
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