Путин начал переговоры в ОАЭ

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Объединённые Арабские Эмираты с государственным визитом. Как отмечает RT, в аэропорту российского лидера встречал наследный принц ОАЭ Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян. Путин отправился ОАЭ после переговоров в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. По итогам встречи заключено более 20 соглашений.

Владимир Путин прибыл в президентский дворец Каср аль-Ватан в Абу-Даби, как и в Эр-Рияде, на автомобиле Aurus. Была организована пышная встреча.