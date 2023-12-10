Путин на следующей неделе встретится с судьями Конституционного суда

Встреча пройдет на следующей неделе. Конкретной даты не называется.

Также Путин посетит один из регионов и проведет совещание с членами Совета безопасности РФ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил дополнить Конституцию положениями о государственной идеологии. По его словам, работу над основным законом необходимо продолжать, передает «Радиоточка НСН».

