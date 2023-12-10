Путин на следующей неделе встретится с судьями Конституционного суда
10 декабря 202315:12
Президент Владимир Путин проведет встречу с судьями Конституционного суда, сообщила программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Встреча пройдет на следующей неделе. Конкретной даты не называется.
Также Путин посетит один из регионов и проведет совещание с членами Совета безопасности РФ.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил дополнить Конституцию положениями о государственной идеологии. По его словам, работу над основным законом необходимо продолжать, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин на следующей неделе встретится с судьями Конституционного суда
- «Без вины виноватые»? Суд рассматривает дела задержанных после стрельбы в брянской гимназии
- «Фобос»: высота сугробов в Москве побьет рекорд 104-летней давности
- Путин заявил об отсутствии у Украины будущего
- Росздравнадзор не зафиксировал серьезного подорожания сосудосуживающих препаратов
- Суд отправил под домашний арест замдиректора брянской гимназии
- Новая вакцина: Миздрав готовится выдать разрешение препарату от COVID
- «Спартак» отказался обжаловать дисквалификацию Абаскаля
- Россельхознадзор разрешил поставку яиц из Турции
- Минздрав согласовал обновление вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru