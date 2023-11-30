Песков: Путин 14 декабря проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию

Песков подчеркнул, что россияне смогут обратиться с вопросом к Путину по телефону, отправив SMS-сообщение, записав аудио и видео, а также на официальном портале Кремля. По его словам, 1 декабря начнется сбор вопросов.

Пресс-секретарь президента уточнил, что пока нет понимания о четком хронометраже мероприятия, но обычно, уточнил Песков, эта встреча довольно продолжительная. На мероприятие пригласят российских журналистов, а также сотрудников аккредитованных иностранных СМИ, отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что прямая линия - это довольно востребованный формат общения главы государства с гражданами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

