Песков: Путин 14 декабря проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что россияне смогут обратиться с вопросом к Путину по телефону, отправив SMS-сообщение, записав аудио и видео, а также на официальном портале Кремля. По его словам, 1 декабря начнется сбор вопросов.
Пресс-секретарь президента уточнил, что пока нет понимания о четком хронометраже мероприятия, но обычно, уточнил Песков, эта встреча довольно продолжительная. На мероприятие пригласят российских журналистов, а также сотрудников аккредитованных иностранных СМИ, отметил Песков.
Ранее Песков заявил, что прямая линия - это довольно востребованный формат общения главы государства с гражданами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru