Пресс-служба Лукашенко анонсировала его выступление
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделает заявление по текущей ситуации вечером в понедельник, заявила его пресс-служба.
О содержании речи главы государства не сообщается.
Несколькими минутами ранее Первый канал со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова сообщил, что важные заявления сделает президент России. Подробностей о выступлении главы государства также нет.
Российский лидер 24 июня обратился к гражданам в связи с ситуацией вокруг частной военной компании «Вагнер». Глава государства назвал мятеж ЧВК предательством и потребовал нейтрализовать организаторов.
Посредником в переговорах об урегулировании ситуации выступил Александр Лукашенко, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков сообщил о совещании Путина с руководителями силовых ведомств
- Путин признал гибель летчиков при подавлении мятежа ЧВК «Вагнер»
- Путин поблагодарил «остановившихся у последней черты» вагнеровцев
- Путин: мятеж был бы подавлен в любом случае
- В Госдуме назвали сроки подготовки законопроекта о ЧВК
- Пресс-служба Лукашенко анонсировала его выступление
- Песков: ожидаются важные заявления Путина
- Аналог русскоязычной «Википедии» заработал в тестовом режиме
- В МГУ отменили торжественное вручение дипломов в актовом зале
- Неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru