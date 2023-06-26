Пресс-служба Лукашенко анонсировала его выступление

О содержании речи главы государства не сообщается.

Несколькими минутами ранее Первый канал со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова сообщил, что важные заявления сделает президент России. Подробностей о выступлении главы государства также нет.

Российский лидер 24 июня обратился к гражданам в связи с ситуацией вокруг частной военной компании «Вагнер». Глава государства назвал мятеж ЧВК предательством и потребовал нейтрализовать организаторов.

Посредником в переговорах об урегулировании ситуации выступил Александр Лукашенко, напоминает «Радиоточка НСН».

