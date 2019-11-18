Путин может посетить Египет в 2020 году
Президент России Владимир Путин может отправиться с визитом в Египет в будущем году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД Михаила Богданова.
Он рассказал, что на данный момент страны обсуждают подготовку очередного визита российского лидера в Египет, пишет RT. По его словам, Москва и Каир «в своё время» договаривались о проведении дважды в год саммитов в России и Египте.
Ранее Ura.ru сообщaло, что россияне по-прежнему не смогут летaть прямыми рейсaми нa египетские курорты в новогодние прaздники. Уточнялось, что возобновление aвиaсообщения между Россией и курортaми Шaрм-эль-Шейхa и Хургaды сновa отклaдывaется.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН заявила, что цены для российских туристов в Египте будут оставаться демократичными.
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