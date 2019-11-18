Он рассказал, что на данный момент страны обсуждают подготовку очередного визита российского лидера в Египет, пишет RT. По его словам, Москва и Каир «в своё время» договаривались о проведении дважды в год саммитов в России и Египте.

Ранее Ura.ru сообщaло, что россияне по-прежнему не смогут летaть прямыми рейсaми нa египетские курорты в новогодние прaздники. Уточнялось, что возобновление aвиaсообщения между Россией и курортaми Шaрм-эль-Шейхa и Хургaды сновa отклaдывaется.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН заявила, что цены для российских туристов в Египте будут оставаться демократичными.



