Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы
Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы на новый срок.
На его инаугурации выступил президент России Владимир Путин, который назвал среди его значимых достижений «прорывную модернизацию транспортной системы», а также отметил, что Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды, внедрению инноваций.
Сам глава столицы поблагодарил всех горожан, а также выразил признательность президенту, правительству и парламенту за поддержку города.
Ранее Мосгоризбирком утвердил результаты выборов мэра. Сергей Собянин победил и набрал 76,39% голосов. Выборы мэра столицы проходили с 8 по 10 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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