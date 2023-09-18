Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

На его инаугурации выступил президент России Владимир Путин, который назвал среди его значимых достижений «прорывную модернизацию транспортной системы», а также отметил, что Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды, внедрению инноваций.

Сам глава столицы поблагодарил всех горожан, а также выразил признательность президенту, правительству и парламенту за поддержку города.

Ранее Мосгоризбирком утвердил результаты выборов мэра. Сергей Собянин победил и набрал 76,39% голосов. Выборы мэра столицы проходили с 8 по 10 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

