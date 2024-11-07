Путин: Мир вступает в эпоху новой мировой системы

Президент России Владимир Путин заявил, что мир вступает в период формирования новой мировой системы, которая отличается от предыдущих моделей. Об этом он заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он подчеркнул, что последние два десятилетия были наполнены важными и порой драматическими событиями, изменившими ход истории.