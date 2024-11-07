Путин: Мир вступает в эпоху новой мировой системы
Президент России Владимир Путин заявил, что мир вступает в период формирования новой мировой системы, которая отличается от предыдущих моделей. Об этом он заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Он подчеркнул, что последние два десятилетия были наполнены важными и порой драматическими событиями, изменившими ход истории.
Путин отметил, что нынешнее мировое устройство отличается от прежних систем, таких как Вестфальская или Ялтинская, и в этот процесс вовлечены поднимающиеся новые державы. По его словам, народы становятся более осведомленными о своих интересах, самоценности и идентичности, и все активнее требуют развития и справедливости.
Клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов из России и других стран, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях. Площадка зарекомендовала себя как важное место для диалога между российской и мировой интеллектуальной и политической элитой, передает «Радиоточка НСН».
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