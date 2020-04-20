Парадные расчёты в Подмосковье поместят на карантин


Военнослужащие парадных расчётов, которые проводили тренировки по подготовке к параду на подмосковном полигоне Алабино будут отправлены на 14-дневный карантин. Об этом объявили в министерстве обороны.

Такое решение принято после переноса парада на Красной площади с 9 мая и перемещения воинских подразделений в пункты постоянного расположения, передаёт ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился изменить график проведения торжественных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне в связи с ситуации с коронавирусом, отмечает RT.

Российский лидер пообещал, что все перенесенные юбилейные акции обязательно будут проведены в текущем году позднее.


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ФОТО: ФОТО: НСН//Андрей Поташов
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