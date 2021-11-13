Байден заявил об обеспокоенности США кризисом на белорусско-польской границе

США выразили России и Белоруссии свою обеспокоенность в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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По словам американского лидера, миграционный кризис в Европе вызывает большую озабоченность.

«Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Белоруссии. Мы считаем, что это проблема», — приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей обострилась 8 ноября. Несколько тысяч человек разместились у польской границы с белорусской территории, некоторые из них пытаются сломать заграждение и попасть в Польшу. Евросоюз обвиняет Минск в намеренной эскалации кризиса и призывает ввести санкции против Белоруссии. Для инженерной помощи и поддержки на польско-белорусскую границу отправили британских военных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыПольшаБелоруссияСШАДжо Байден
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