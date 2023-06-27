«Нет в этом деле героев»: Лукашенко призвал не героизировать его из-за переговоров с Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления перед военными во Дворце Независимости в Минске во вторник, 27 июня призвал не делать из него героя в связи с переговорами с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «Вагнера» на территории РФ

«Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко во вторник проводит встречу с силовым блоком и журналистами во Дворце Независимости в Минске. Также на мероприятии планируется вручение генеральских погон и ответы на вопросы журналистов, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

В минувшую субботу силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, а также в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы. Глава ЧВК заявлял, что эти действия стали ответом на атаку на подразделения «Вагнера» якобы со стороны Минобороны. В тот же день ситуацию урегулировали при посредничестве Лукашенко, ЧВК остановила движение колонн и объявила о возвращении в полевые лагеря, напоминает RT.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"БелоруссияАлександр Лукашенко

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